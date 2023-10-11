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Квартиры с видом на горы в Anadolu Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Арнавуткёй, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Арнавуткёй, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Арнавуткёй, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Арнавуткёй, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Anadolu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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