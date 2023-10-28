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Квартиры в Anadolu Mahallesi, Турция

четырехкомнатные
4
Квартира В архив
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13 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€270,300
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
€128,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
€179,300
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€109,100
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Арнавуткёй, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
€141,500
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€101,100
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€138,100
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Арнавуткёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€123,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
€244,700
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Арнавуткёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€89,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Арнавуткёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€102,500
Квартира с видом на море, с видом на горы в Арнавуткёй, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Арнавуткёй, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€348,146
Квартира с видом на море, с видом на горы в Арнавуткёй, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Арнавуткёй, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€287,221

Параметры недвижимости в Anadolu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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