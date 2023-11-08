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Anadolu Mahallesi
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16 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
4
2
180 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€267,900
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Арнавуткёй, Турция
6
4
206 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€150,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
4
2
146 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€177,700
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
2
1
60 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€108,100
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
6
2
175 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€139,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
2
1
83 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€99,300
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
3
2
135 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€135,700
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
5
2
145 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€120,800
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
5
2
257 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€242,500
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
6
4
288 м²
Виллы на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейской…
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
4
1
135 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€88,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
4
2
130 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€101,300
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Арнавуткёй, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€344,224
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Арнавуткёй, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€283,985
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
6
4
206 м²
3/3
Квартира-Дуплекс Рядом с Аэропортом Стамбул в Арнавуткёй. Квартира в Стамбуле расположена не…
€149,000
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
5
2
145 м²
3/4
Готовый Дуплекс в Уникальном Месте в Стамбуле, Арнавуткёй. Квартира в Стамбуле расположена в…
€120,000
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Параметры недвижимости в Anadolu Mahallesi, Турция
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