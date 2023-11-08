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Жильё в Anadolu Mahallesi, Турция

квартиры
13
дома
3
16 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€267,900
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€150,600
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€177,700
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€108,100
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Арнавуткёй, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€139,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€99,300
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€135,700
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Арнавуткёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€120,800
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Арнавуткёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€242,500
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Арнавуткёй, Турция
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Виллы на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейской…
€1,03 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Арнавуткёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€88,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Арнавуткёй, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартиры на продажу находится в АРНАВУТКЁЙ. Арнавуткёй - это район, расположенный в европейс…
€101,300
Квартира с видом на море, с видом на горы в Арнавуткёй, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Арнавуткёй, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€344,224
Квартира с видом на море, с видом на горы в Арнавуткёй, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Арнавуткёй, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€283,985
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Этаж 3/3
Квартира-Дуплекс Рядом с Аэропортом Стамбул в Арнавуткёй. Квартира в Стамбуле расположена не…
€149,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/4
Готовый Дуплекс в Уникальном Месте в Стамбуле, Арнавуткёй. Квартира в Стамбуле расположена в…
€120,000

Параметры недвижимости в Anadolu Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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