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Бунгало с садом в Amasra, Турция

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1 объект найдено
Бунгало с террасой, с садом, с ванной в Амасра, Турция
Бунгало с террасой, с садом, с ванной
Амасра, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
$67,969
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Параметры недвижимости в Amasra, Турция

с террасой
Недорогая
Элитная
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