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Квартиры с видом на море в Amasra, Турция

Бартын
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Kadikoey, Турция
Квартира 3 комнаты
Kadikoey, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 12/23
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы мо…
$450,000
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Квартира 4 комнаты в Kadikoey, Турция
Квартира 4 комнаты
Kadikoey, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 14/23
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы мо…
$560,000
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Квартира 2 комнаты в Kadikoey, Турция
Квартира 2 комнаты
Kadikoey, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 10/23
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы мо…
$190,000
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Квартира 4 комнаты в Kadikoey, Турция
Квартира 4 комнаты
Kadikoey, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 16/23
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы мо…
$990,000
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Параметры недвижимости в Amasra, Турция

с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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