Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Altintas
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Altintas, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Altintas, Турция
Квартира 2 комнаты
Altintas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и подземным гаражом, Алтынташ, Турция Резид…
$131,014
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Altintas, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов