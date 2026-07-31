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Дома у моря в Алтыновой, Турция

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дуплексы
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3 объекта найдено
Дом 20 комнат в Алтынова, Турция
Дом 20 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 20
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Недостроенное здание с видом на мост в Алтынове, Ялова Ялова – один из самых привлекательных…
$488,117
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$180,860
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$180,860
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