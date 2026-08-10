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Квартиры с видом на горы в Алтыновой, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 3 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$105,173
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Квартира 3 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 3 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$105,173
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 4 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с бассейном в Кайтаздере, Ялова Ялова, распол…
$131,163
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Алтынова, Турция
Квартира 4 комнаты
Алтынова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$131,163
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