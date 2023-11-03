ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Altindag
Земельные участки в Altindag, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Аланья, Турция
1 647 м²
1/1
Отличный Земельный участок в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2100Площадь з…
€1,43 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
17 952 м²
1/1
Уникальный земельный участок с большой площадью под строительство в KARGICAKРайон: Анталья, …
€6,19 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
1 344 м²
1/1
Земельный участок в Kargicak с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до м…
€324,830
Рекомендовать
Земельные участки 2 комнаты с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
2
4 860 м²
1/1
Великолепная ферма с домиком 1+1 в ÇamlıcaРайон: Анталья, Аланья, ЧамлыджаРасстояние до моря…
€153,494
Рекомендовать
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
1 369 м²
2/2
Дом на продажу в АланииРайон: Анталья, Аланья, ФакырджалыПрекрасный отдельно стоящий дом на …
€96,981
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
2 927 м²
1/1
Земельный участок 2927 м2Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 500- 2927 м2 ШИРИНА - М…
€1,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Uezuemlue, Турция
6 000 м²
2/2
Земельный участок с домом в красивейшем месте в UzunözРайон: Анталья, Аланья, УзунёзЗемельны…
€351,841
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
609 м²
1/1
Земельный участок в Газипаша с возможностью постройки дома и видом на мореРайон: Анталья, Ал…
€219,278
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
8 607 м²
1/1
Земельный участок с садом недалеко от морского берега в DEMİRTAŞРайон: Анталья, Аланья, Деми…
€893,158
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
10 221 м²
1/1
Земельный участок в деревне в GAZİPAŞAРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаНа территории около 10…
€73,159
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с Meblirovannaya
Аланья, Турция
1
2 480 м²
1/1
Земля с фруктовыми деревьями 2480 м2Район: Анталья, Аланья, ТосмурЕСТЬ СБОРНЫЙ ДОМ ПРОБЛЕМА …
€142,531
Рекомендовать
Земельные участки
Турция
Продаётся участок земли площадью 10,500 квадратных метров на первой береговой линии в прекра…
€17,85 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL