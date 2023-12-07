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Пентхаусы в Alsancak Mah, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Toroslar, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Toroslar, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 14/14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€115,000
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Параметры недвижимости в Alsancak Mah, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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