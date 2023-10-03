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Таунхаусы возле озера в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
5
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Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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