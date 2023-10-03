ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Алания
Комнаты
Количество комнат возле озера в Алания, Турция
Комната
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
3
100 м²
9/11
Квартира от собственника в Махмутларе. Подходит для жизни и сдачи в аренду Планировка кварти…
€358,276
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом
Аланья, Турция
4
140 м²
1/1
Прекрасная квартира 3+1 в ÇIPLAKLI в строящемся домеРайон: Анталья, Аланья, ЧыплаклыВсе необ…
€141,634
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Авсаллар, Турция
2
1
57 м²
2
На продажу выставлены апартаменты 1+1 на стадии строительства в Авсаллар. Район расположен н…
€86,350
Рекомендовать
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Kusunlar, Турция
8
4
450 м²
25
Новые Просторные Квартиры в Роскошном Комплексе в Анкаре, Мамак Стильные квартиры находятся …
€307,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Стамбул, Турция
1
3
262 м²
Проект Ellipse Istanbul Residences находится на улице Basın Ekspres в Енибосне, районе в евр…
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
1
2
120 м²
Alanya's luxury apartment of 120 square meters is located in Mahmutlar, one of the most pres…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
380 м²
Новый элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с с…
€927,409
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Алания, Турция
5
1
455 м²
Комплекс вилл в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл расположенный в…
€882,047
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Анталья, Турция
3
1
90 м²
1/4
Квартира 2+1 в Анталии, Муратпаша, в Шаговой Доступности от Моря и Старого города Предлагаем…
€268,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
105 м²
5/10
Меблированная квартира 2+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€183,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с видом на море, с бассейном, с крытым бассейном
Аланья, Турция
5
120 м²
3/3
Меблированный дуплекс 4+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1300Квартира п…
€198,843
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ciplakli, Турция
4
1
178 м²
Эксклюзивный масштабный проект в окружении садов в Оба. Новая роскошная резиденция будет на…
€577,614
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Алания, Турция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL