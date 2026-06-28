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Долгосрочная аренда пентхаусов с видом на море в Аланье, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 5
Меблированная двухуровневая квартира в комплексе рядом с пляжем в аренду в Алании Район Кест…
$644
в месяц
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