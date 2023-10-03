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Земельные участки с видом на горы в Алания, Турция

26 объектов найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 050 м²
Этаж 1/1
Земля в жилой зоне для постройки виллы с прекрасным видомРайон: Анталья, Аланья, БекташРасст…
€374,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 5 780 м²
Этаж 1/1
Большой земельный участок в живописной горной местности в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бект…
€3,04 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 219 м²
Этаж 1/1
Участок земли с живописным видом на море и природу в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бюйюкхасб…
€1,12 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 2 180 м²
Этаж 1/1
Просторный участок земли на возвышенности под строительство с красивым пейзажем в АланииРай…
€1,66 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 176 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под строительство виллы с уникальным видом на Аланию и природуРайон: Антал…
€1,10 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Большой земельный участок в районе Тепе с панорамным видом на окрестностиРайон: Анталья, Ала…
€692,400
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/1
Элитный земельный участок с большой площадью в районе ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРассто…
€3,36 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 3 126 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под постройку здания в живописном районе Тепе с видом на природуРайон: Ант…
€1,68 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 290 м²
Этаж 1/1
Большой участок земли для постройки с великолепным видом на Аланию и море в BEKTAŞРайон: Ант…
€715,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 542 м²
Этаж 1/1
Земля с видом на море в горах рядом с дорогойРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакУчасток премиу…
€308,000
Земельные участки с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Земля в горной местности с электричеством и водой поблизости в MAHMUTSEYDİРайон: Анталья, Ал…
€198,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Yesiloez, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Yesiloez, Турция
Этаж 1/1
Земля для постройки вилл на природе с видом на горы в YEŞİLÖZРайон: Анталья, Аланья, ЕшилёзР…
€75,800
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 1 530 м²
Этаж 1/1
Живописное поле с прекрасным видом на море в ÜZÜMLÜРайон: Анталья, Аланья, ЮзюмлюВода и элек…
€66,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 8 300 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в престижном месте с шикарным видом в KIZILCAŞEHİRРайон: Анталья, Аланья, …
€2,48 млн
Земельные участки 2 комнаты с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки 2 комнаты с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 4 860 м²
Этаж 1/1
Великолепная ферма с домиком 1+1 в ÇamlıcaРайон: Анталья, Аланья, ЧамлыджаРасстояние до моря…
€154,000
Земельные участки с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 962 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в ÜZÜMLÜРайон: Анталья, Аланья, ЮзюмлюНаходится в рамках поселения.#4276
€14,300
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 3 000 м²
Этаж 1/1
Поле у дороги с водой и электричеством в ÜZÜMLÜ Район: Анталья, Аланья, ЮзюмлюОткрывается пр…
€122,200
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 2 350 м²
Этаж 1/1
Земельный участок с водой и проведенным электричеством в ÜZÜMLÜ 2350 M2Район: Анталья, Алань…
€81,500
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 2 827 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в KARGICAK с прекрасной панорамойРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстоян…
€825,000
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 1 369 м²
Этаж 2/2
Дом на продажу в АланииРайон: Анталья, Аланья, ФакырджалыПрекрасный отдельно стоящий дом на …
€97,300
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 508 м²
Этаж 1/1
Земля под виллу в KARGICAK Район: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 4700Земля в …
€277,200
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 286 м²
Этаж 1/1
Земля в Кестель 1286 M2Район: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 2200ВИД НА ЗАМОК ДО…
€121,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 741 м²
Этаж 1/1
Участок с видом на море, город и природу. Район: Анталья, Аланья, ЧаршыУчасток 741м2. Базар …
€760,300
Земельные участки с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 5 682 м²
Этаж 1/1
Земля в GÜMÜŞGÖZÜ 5682 m2Район: Анталья, Аланья, ГюмюшгёзеРасстояние до моря: 20000ПОДХОДИТ …
€57,100
Земельные участки с видом на горы в Tuerktas, Турция
Земельные участки с видом на горы
Tuerktas, Турция
Площадь 2 800 м²
Этаж 1/1
Участок 2800м2 под ЗастройкуРайон: Анталья, Аланья, ТюркташРасстояние до моря: 25000 …
€65,860
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 558 м²
Этаж 1/1
Участок в МАХМУТЛАРРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 3000МАХМУТЛАРУчасток…
€550,000
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