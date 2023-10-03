ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Алания
Кондоминиумы
Кондо возле озера в Алания, Турция
Кондо
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Махмутлар центр, Турция
3
100 м²
4/5
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera …
€113,472
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Camoba, Турция
5
2
229 м²
10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€284,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
2
237 м²
20
Квартиры у Моря в Элитном Комплексе в Стамбуле, Турция. Квартиры на берегу моря в Стамбуле н…
€2,36 млн
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с зоной для барбекю
Yalci, Турция
6
3
270 м²
3/4
Дуплекс 5+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 5+1 в …
€347,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Yaylali, Турция
3
1
143 м²
12
Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в перевод…
€386,452
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
2
1
60 м²
1
В тихом и живописном районе появилась квартира 1+1. Квартира расположена на 1 этаже и имеет…
€121,500
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
4
120 м²
3/3
Новая просторная квартира 3+1 у моряРайон: Анталья, Аланья, КонаклыРасстояние до моря: 300От…
€82,304
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
5
2
232 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€228,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Camoba, Турция
5
3
276 м²
10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€284,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sariyar, Турция
3
2
120 м²
1/15
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Аквапарком в Чешмели, Мерсин Стильные квартиры в Мерс…
€131,245
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
2
56 м²
10/10
Квартира 1+1 в новом комплексе с прекрасным видом в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, Махмутл…
€163,296
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
2
110 м²
Проект класса люкс, расположенный в самом центре европейской части Стамбула, в престижнейше…
€876,327
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Алания, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL