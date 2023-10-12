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Инвестиционная недвижимость с видом на море в Алания, Турция

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Алания, Турция
Инвестиционная 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Алания, Турция
Комнаты 2
Этаж 2/7
Самый привлекательный строящийся проект в городе! - Современные интерьеры, просторные балко…
€750,000
Realting.com
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