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Дома с бассейном в Аладжа, Турция

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Bogazici, Турция
Дом 4 спальни
Bogazici, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Адабуку, расположенный в самом сердце Бодрума, Мугла, становится одним из самых востребованн…
$1,98 млн
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Дом в Gazipasa, Турция
Дом
Gazipasa, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Наши потрясающие виллы, расположенные в живописном районе Каргыджак, предлагают исключительн…
$988,149
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