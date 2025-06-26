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Квартиры с садом в Аладжа, Турция

однокомнатные
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11 объектов найдено
Квартира в Gazipasa, Турция
Квартира
Gazipasa, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Описание: Газипаса - это название рая, скрытого между зеленью гор Тельца и бирюзовыми тонами…
$139,503
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Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Откройте для себя воплощение роскоши, живущей в сердце Анталии, с нашим последним развитием …
$209,255
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Расположенные в развивающемся инвестиционном центре Анталии, Altıntas, эти роскошные квартир…
$147,641
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Испытайте роскошь, проживая в необычайно хорошо спроектированных апартаментах, расположенных…
$159,266
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Квартира в Gazipasa, Турция
Квартира
Gazipasa, Турция
Площадь 60 м²
Испытайте идеальное сочетание природы и современных удобств в нашем новом жилом комплексе, р…
$149,966
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Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя инвестиционный проект в Алтынтасе, Анталия, с 39 гостиничными апартаментам…
$199,955
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Откройте для себя очарование хорошо спроектированных квартир в Алтынтасе, Аксу, одном из сам…
$199,955
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Расположенная в перспективном новом жилом центре в востребованном районе Алтынтас в Анталии,…
$209,255
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Стильная недвижимость расположена в Алтинтасе, современном и быстро развивающемся районе Акс…
$201,117
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Квартира 1 спальня в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня
Altintas, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Инвестируйте в роскошь с нашими концептуальными отелями в Altıntas, новой жилой и инвестицио…
$375,497
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Квартира в Gazipasa, Турция
Квартира
Gazipasa, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Откройте для себя безмятежный образ жизни в нашем новейшем проекте, расположенном в Газипаше…
$233,668
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