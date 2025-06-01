Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксу
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Аксу, Турция

Вилла Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/6
Квартира расположена в районе Анталии / Коньяалты Ункали. Расположена в комплексе, состоящем…
$267,886
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Аланья, Турция
Квартира 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Современная вилла с бассейном-инфинити в Алании, Бекташ — заезжайте сейчас и наслаждайтесь Э…
$1,42 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на берегу моря с собственным пляжем в Чешме, Пашалиманы Чешме — это популярный к…
$2,27 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Турция
Пентхаус 4 комнаты
Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
Пентхаус расположен в самом центре Белека. Он находится в 400 м от базара Белека и в 1,8 км …
$223,238
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на берегу моря с собственным пляжем в Чешме, Пашалиманы Чешме — это популярный к…
$1,61 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Покиньте участок, ложитесь на шезлонг! В Богазкенте, одном из любимых прибрежных городов Ан…
$209,206
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аксу, Турция
Вилла 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Комплекс был построен в районе Анталии/Аксу Кемерагзи в 2012 году. Комплекс, состоящий из ви…
$229,616
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Турция
Квартира 3 комнаты
Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
Квартира расположена в центре Белека. Она находится в 2 км от базара Белека и в 500 м от мор…
$121,186
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на берегу моря с собственным пляжем в Чешме, Пашалиманы Чешме — это популярный к…
$1,03 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Пентхаус расположен в районе Анталии / Коньяалты Хурма. Расположение: 2 км до моря и 11 км д…
$191,347
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Вилла с видом на море в Алании Тепе — готова к заселению и меблирована На живописных холмах …
$476,601
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/9
Комплекс был построен в 2017 году в районе Анталии Лара одной из ведущих строительных компан…
$248,751
Оставить заявку
Realting.com
Перейти