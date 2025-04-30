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Таунхаусы с гаражом в Аксу, Турция

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Комплекс построен в районе Аксу Алтинтас, одном из самых популярных и новых жилых центров Ан…
$97,537
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Таунхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
Комплекс построен в районе Аксу Алтинтас, одном из самых популярных и новых жилых центров Ан…
$124,011
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