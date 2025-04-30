Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксу
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Гараж

Пентхаусы с гаражом в Аксу, Турция

Пентхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Аксу, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 16
Первоначальный взнос 50% и беспроцентная рассрочка на 18 месяцев! Проект расположен в Аксу/…
$1,000,000
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 8
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$299,410
Оставить заявку
Пентхаус 6 комнат в Аксу, Турция
Пентхаус 6 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 8
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$1,05 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти