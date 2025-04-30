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Купить двухуровневая квартира с гаражом в Аксу, Турция

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Аксу, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$298,261
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