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Дуплексы с видом на море в Аксу, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 7
Квартиры с развитой социальной инфраструктурой рядом с морем в Анталии, Кунду Проект располо…
$380,899
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