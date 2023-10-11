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Коммерческая недвижимость с бассейном в Aksu, Турция

1 объект найдено
Коммерческая 7 спален с бассейном, с подсобным помещением, с Gartennutzung в Aksu, Турция
Коммерческая 7 спален с бассейном, с подсобным помещением, с Gartennutzung
Aksu, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
€1,55 млн
Realting.com
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