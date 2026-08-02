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Дуплексы с видом на море в Аксеках, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 6 комнат в Kepez, Турция
Дуплекс 6 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и город в районе Чанкая, Кепез, Анталия Квартиры расположены в райо…
$807,555
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