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Дома с видом на горы в Akmese Atatuerk Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Armash, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Armash, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
The house is only 500 meters away from the Akmese exit of the Northern Marmara road
€95,000

Параметры недвижимости в Akmese Atatuerk Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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