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Жильё с видом на море в Akdeniz, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Akdeniz, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Akdeniz, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/11
Квартиры 2+1 с видом на море и лимонные сады в Чешмели, Мерсин 2 жилых блока на территории.…
€95,000
Realting.com
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