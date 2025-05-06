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Дуплексы с садом в Акденизе, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Акдениз, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Рекомендуем Вам рассмотреть к покупке квартиру в новом жилом комплексе, расположенном на уча…
Цена по запросу
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