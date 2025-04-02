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Квартиры с террасой в Akdeniz, Турция

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Akdeniz, Турция
Квартира 2 комнаты
Akdeniz, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс со спортивными площадками и различными удобствами, 1,5 км дом моря, Мезитли, …
$74,989
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