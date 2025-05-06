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Квартиры с бассейном в Акденизе, Турция

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78 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Представляем три квартиры, которые выставлены на продажу в новом комплексе района Тедже. Жил…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Станьте обладателем квартиры 1+1 в готовом жилом комплексе  района Тедже, расположенной на 4…
$68,501
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Квартира 4 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 4 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4
К продаже представлена  квартира планировки 3+1  в набирающем популярность микрорайоне Мерси…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Комплекс состоит из одного 14-ти этажного блока с квартирами планировок 1+1. Комплекс распол…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1
Полным ходом идет строительство жилого комплекса премиум класса в районе Тедже. Комплекс по …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 4 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 11
Если при выборе квартиры для Вас важна близость к морю и наличие хорошей инфраструктуры в ко…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4
Рады представить Вам квартиры в готовом комплексе  в популярном районе Тедже - один из самых…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 4 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 5
Представляем Вашему вниманию квартиру 3+1 в районе Тедже. Квартира имеетобщую площадь 160 м2…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3
Если при выборе квартиры для Вас важна близость к морю и наличие хорошей инфраструктуры в ко…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
В новом жилом комплексе выставлена на продажу квартира 1+1, общей площадью 60 кв.м., располо…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 11
В новом комплексе с комфортной инфраструктурой и удобным расположением выставлена на продажу…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 11
От собственника выставлена на продажу двухкомнатная квартира, общей площадью 60 кв.м., в жил…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
Выгодное предложение для постоянного проживания или отдыха – новый жилой комплекс, расположе…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
Собственником выставлены на продажу квартиры в резиденции с полной инфраструктурой и отличны…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4
Если Вы рассматриваете покупку трехкомнатной квартиры, с возможностью меблировать ее по собс…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию квартиры 2+1 в новом жилом комплексе, расположенном в  районе Т…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 13
В новом комплексе с комфортной инфраструктурой и удобным расположением выставлена на продажу…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
В одном из самых востребованных районов Мерсина – Тедже, сдан в эксплуатацию новый жилой ком…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4
В новом жилом комплексе представлены к продаже квартиры 2+1, общей площадью 85 м2. Планировк…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 14
ID MR 1207  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Квартиры 1+1 со скидкой 20% в Эрдемли, Томюк. Пре…
$66,920
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 14
В активно развивающемся районе Тедже появилась в продаже квартира в новом доме. Квартира  пл…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Акдениз, Турция
Квартира 5 комнат
Акдениз, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 1
Отличное предложение для соискателей просторной квартиры в комплексе с бассейном и удачной л…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 4 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5
От собственника выставлена на продажу квартира 3+1, общей площадью 150 м2, на 5 этаже в жило…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Если Вы рассматриваете покупку двухкомнатной квартиры с возможностью меблировать ее по собст…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Представляем Вашему вниманию квартиры 2+1 в новом жилом комплексе, расположенном в Тедже. Кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
В новом жилом комплексе выставлены на продажу квартиры 1+1, общей площадью 65 кв.м. Планиров…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 4 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4
Для тех кто ценит уже готовые обжитые комплексы предлагаем квартиры 3+1 в Тедже. Комплекс оч…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию квартиру 2+1 в районе Тедже. Квартира имеет общую площадь 100 м…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 3 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
К продаже представлена меблированная квартира 2+1 в историческом районе Мерсина, Кызкалеси. …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Квартиры в готовых ЖК  пользуются большим спросом, особенно, если они недорогие.  В продажу …
Цена по запросу
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