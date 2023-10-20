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Квартиры в Akcakoey Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Catalca, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Catalca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
-We present you a project surrender 2024 apartments 3+1 and 4+1 134 luxury apartments and vi…
€455,000

Параметры недвижимости в Akcakoey Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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