Дуплексы с видом на море в Акчаабате, Турция

1 объект найдено
Дуплекс 7 комнат в Акчаабат, Турция
Дуплекс 7 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 17/17
Просторная двухуровневая квартира в проекте Panorama 61 в Трабзоне, Акчаабат Этот элегантный…
$394,232
