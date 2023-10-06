ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Эгейский регион
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на горы в Эгейский регион, Турция
Измир
4
Мугла
4
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Коньяалты, Турция
2
1
98 м²
Жилой комплекс премиум класса "Кунду Каньон" - это строящийся проект, простирающийся на терр…
€343,584
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
3
110 м²
4/4
Отличная квартира 2+1 Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 400- 2+1 / 110м2 - 400 М ДО …
€152,332
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Стамбул, Турция
1
2
184 м²
Один из самых престижных комплексов с видом на Мраморное море в Стамбуле, комплекс предлагае…
€474,096
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бешикташ, Турция
3
2
Современные резиденции высокого качества в Стамбуле Здания состоят из квартир с уникальны…
€1,23 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
2
59 м²
1/10
€129,511
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Каракокали, Турция
4
180 м²
2/2
Вилла с видом на море и Крепость Кале Планировка и удобства виллы Компания «Zera Homes» пред…
€354,974
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
95 м²
1/12
Квартира 2+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию квартиру 2+1 в современном жил…
€290,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
3
100 м²
4/4
Пентхаус 2+1 в новом комплексе с уникальным расположением у пляжа Клеопатры в центре АланииР…
€396,385
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Doglu, Турция
2
1
65 м²
3
Новый комплекс в Тедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфрастру…
€76,432
Рекомендовать
Квартира
Турция, Турция
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 1+1 в районе Кестель.Площадь апар…
€117,556
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3
1
75 м²
3
€266,521
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2
1
48 м²
Стильный проект с видом на море из каждой квартиры в престижном районе, это проект высок…
€119,489
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL