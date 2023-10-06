Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Эгейский регион
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на горы в Эгейский регион, Турция

Измир
4
Мугла
4
Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Коньяалты, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Жилой комплекс премиум класса "Кунду Каньон" - это строящийся проект, простирающийся на терр…
€343,584
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Отличная квартира 2+1 Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 400- 2+1 / 110м2 - 400 М ДО …
€152,332
Квартира 4 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 4 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Один из самых престижных комплексов с видом на Мраморное море в Стамбуле, комплекс предлагае…
€474,096
Квартира 2 спальни в Бешикташ, Турция
Квартира 2 спальни
Бешикташ, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные резиденции высокого качества в Стамбуле Здания состоят из квартир с уникальны…
€1,23 млн
Квартира 2 комнаты в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/10
€129,511
Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Каракокали, Турция
Вилла 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Вилла с видом на море и Крепость Кале Планировка и удобства виллы Компания «Zera Homes» пред…
€354,974
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/12
Квартира 2+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию квартиру 2+1 в современном жил…
€290,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Пентхаус 2+1 в новом комплексе с уникальным расположением у пляжа Клеопатры в центре АланииР…
€396,385
Квартира 2 комнаты в Doglu, Турция
Квартира 2 комнаты
Doglu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Тедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфрастру…
€76,432
Квартира в Турция, Турция
Квартира
Турция, Турция
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 1+1 в районе Кестель.Площадь апар…
€117,556
Квартира 3 комнаты в Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
€266,521
Квартира 1 спальня в Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Стильный проект с видом на море из каждой квартиры в престижном районе,  это проект высок…
€119,489

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти