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Земельные участки с видом на горы в Эгейский регион, Турция

1 объект найдено
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом в Yesiluezuemlue, Турция
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Yesiluezuemlue, Турция
Площадь 905 м²
Земля в Фетхие, Ешильузюмлю, с Разрешением на Строительство. Вилла расположена в окружении п…
€477,000
Realting.com
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