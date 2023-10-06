ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Эгейский регион
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в Эгейский регион, Турция
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
2
186 м²
Проект Mansion Valley, который возвышается в Тарабье, одном из самых красивых районов Стамбу…
€632,437
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
2
138 м²
1/2
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бодруме, Гёльтюркбюкю Район Гольтюркбюку – одно из любимы…
€879,424
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
5
2
212 м²
Квартиры с Первоклассным Дизайном Рядом с Морем в Центре Аланьи Аланья – популярный курорт в…
€368,609
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
3
3
145 м²
5/6
Дуплекс 2+1 в Газипаша Представляем Вашему вниманию дуплекс 2+1 в современном жилом к…
€198,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
3
140 м²
4/4
Премиальная квартира 2+1 на берегу моряРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 50Потр…
€465,326
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2
1
40 м²
Новый комплекс в Авсалларе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфра…
€94,300
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
5
270 м²
11/11
Квартира в Махмутларе от компании Zera Homes планировки 4+1, площадью 270 m². Год постройки…
€298,596
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Yaylali, Турция
5
3
300 м²
1/4
Дуплекс 4+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию дуплекс 4+1 в современном жилом ко…
€278,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Махмутлар центр, Турция
2
60 м²
1/4
Квартира в Каргыджаке от компании Zera Homes планировки 1+1, площадью 60 м². Год постр…
€120,587
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с Dlya dolgosrochnogo VNZh
Аланья, Турция
5
240 м²
2/2
Элитный роскошный дуплекс 4+1 в новом уютном комплексе на берегу моря в Анталии для ВНЖРайон…
€592,269
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на горы
Аланья, Турция
4
165 м²
2/4
Апартаменты от собственника в центре Аланьи. Подходит для получения гражданства Планировка к…
€186,362
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2
1
45 м²
3
Рады представить вашему вниманию Новейший проект по доступным ценам в Махмутларе. Скоро ста…
€87,351
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL