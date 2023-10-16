Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Эгейский регион
  5. Коттеджи

Коттеджи в Эгейский регион, Турция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kemalpasa, Турция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kemalpasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х эт…
€1,34 млн

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти