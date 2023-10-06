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Бунгало с видом на горы в Эгейский регион, Турция

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2 объекта найдено
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Бунгало с Видом на Лес и Горы в Мугле, Фетхие Бунгало по концепции "хоббит" расположено в Фе…
€653,000
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Эгейский регион, Турция
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
€237,048

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
недорогая
элитная
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