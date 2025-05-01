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Бунгало с гаражом в Эгейском регионе, Турция

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1 объект найдено
Бунгало 4 комнаты в Эгейский регион, Турция
Бунгало 4 комнаты
Эгейский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
$250,000
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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