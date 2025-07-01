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Коммерческая недвижимость в Адыямане, Турция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 144 м² в Sarisu, Турция
Коммерческое помещение 144 м²
Sarisu, Турция
Площадь 144 м²
Коммерческая недвижимость расположена в одноблочном комплексе в районе Сарысу в Анталье, Кон…
$613,815
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