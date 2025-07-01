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Квартиры с садом в Адыямане, Турция

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2 объекта найдено
Квартира в Sarisu, Турция
Квартира
Sarisu, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Откройте для себя идеальное сочетание спокойствия и современной жизни в этих недавно построе…
$230,052
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Квартира 1 спальня в Sarisu, Турция
Квартира 1 спальня
Sarisu, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в районе Сарысу Коньяалты с нашим новым проектом, предлага…
$240,643
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Параметры недвижимости в Адыямане, Турция

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