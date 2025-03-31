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Квартиры в Adiyaman merkez, Турция

Адыяман
3
Кяхта
3
Квартира Удалить
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кяхта, Турция
Квартира 2 комнаты
Кяхта, Турция
Число комнат 2
Площадь 92 м²
$167,908
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Квартира 1 комната в Кяхта, Турция
Квартира 1 комната
Кяхта, Турция
Число комнат 1
Площадь 86 м²
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Кяхта, Турция
Квартира 3 комнаты
Кяхта, Турция
Число комнат 3
Площадь 82 м²
$205,823
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Параметры недвижимости в Adiyaman merkez, Турция

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1111 голосов