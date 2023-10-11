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Виллы с бассейном в Adapazari, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с теннисным кортом в Kurtkoey, Турция
Вилла 5 комнат с бассейном, с сауной, с теннисным кортом
Kurtkoey, Турция
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла премиум класса 4+1 в SakaryaРайон: Сакарья, Сапанджа, Кыркпынар ХасанпашаРас…
€659,500

Параметры недвижимости в Adapazari, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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