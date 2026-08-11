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Купить жилую недвижимость в Адапазары, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
$2,27 млн
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Квартира 3 комнаты в , Турция
Квартира 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
$3,86 млн
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