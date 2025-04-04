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Квартиры с террасой в 34480, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в 34480, Турция
Квартира 1 комната
34480, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5
Ваш идеальный образ жизни в Стамбуле Вы ищете место, которое сочетает в себе комфорт, инв…
$184,358
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Параметры недвижимости в 34480, Турция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов