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Жильё в Yan Nawa Subdistrict, Таиланд

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Yan Nawa Subdistrict, Таиланд
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Yan Nawa Subdistrict, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 40
Tait Sathorn 12 - это роскошный проект кондоминиума, разработанный компанией Raimon Land PCL…
€719,747
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Yan Nawa Subdistrict, Таиланд
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Yan Nawa Subdistrict, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 40
Tait Sathorn 12 - это роскошный проект кондоминиума, разработанный компанией Raimon Land PCL…
€336,514
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Yan Nawa Subdistrict, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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