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Пентхаусы в Watthana District, Таиланд

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Phra Khanong Subdistrict, Таиланд
Пентхаус 5 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Phra Khanong Subdistrict, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 415 м²
Этаж 32/32
Уникальная возможность инвестировать в перспективный проект в Бангкоке!Полная меблировка!Пен…
$5,82 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Watthana District, Таиланд

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов