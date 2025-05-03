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Дома в Wat Pradu, Таиланд

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Сураттхани, Таиланд
Дом 3 комнаты
Сураттхани, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 26 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$86,537
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Wat Pradu, Таиланд

с террасой
Недорогая
Элитная
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