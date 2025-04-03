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Отели в Wang Nam Khiao, Таиланд

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1 объект найдено
3-star hotel for sale, 54 rooms, near Industrial Estate 304, Prachinburi. в Ban Nonsi, Таиланд
3-star hotel for sale, 54 rooms, near Industrial Estate 304, Prachinburi.
Ban Nonsi, Таиланд
Число комнат 54
Количество этажей 5
Продается 3-звездочный отель, 54 номера, недалеко от промышленной зоны 304, Прачинбури.   …
$2,64 млн
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