Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Удонтхани
  5. Квартиры

Квартиры в Удонтхани, Таиланд

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 1/1
Курорт Andara расположен на пляже Камала, в километре от пляжа на западном побережье Пхукета…
€1,58 млн
Вилла 2 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 110 м²
NAI6609: Этот дом является моделью для дизайна жилых помещений - с безупречным вкусом, сохра…
€267,824
Вилла 4 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
BAN5876: Уютная вилла с 4 спальнями и просторной зоной расположена в деревне в заливе Банг Т…
€571,241
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Количество этажей 8
Начинаем строителство нового комплекса на Пхукете на княже Бангтао. Компласс в расположен в …
€463,730
Вилла 4 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 600 м²
RAW6576: 40 meters to the beach! Modern villa complex located just 40 meters from the beach,…
€592,460
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/8
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
€116,067
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Laguna Seaside - это новый роскошный кондоминиум в Пхукете. Комплекс предлагает большие конд…
€301,295
Квартира с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Serene Condominium расположен между двумя самыми популярными пляжами Пхукета - Сурин и Банг …
€118,512
Вилла 2 спальни с Spalni, под аренду в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 109 м²
KAM6244: СООБЩЕСТВО Весь комплекс состоит из двух типов роскошных вилл: Вилла с тремя спальн…
€483,799
Кондо 1 спальня под аренду в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 24 м²
PHU5757: Центральная часть острова Пхукет является наиболее удобной для длительного проживан…
€63,803
Кондо 3 спальни с Spalni, с холодильником в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с Spalni, с холодильником
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 169 м²
SUR5441: Королевская квартира с потрясающими картинами на стенах и ультрасовременным дизайно…
€324,569
Кондо 2 спальни с Spalni, под аренду в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 75 м²
KAT5645: Beautiful 2 bedroom apartment is situated on the hillside in the beautiful surround…
€165,578

Параметры недвижимости в Удонтхани, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти