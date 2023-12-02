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Отели в Трат, Таиланд

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1 объект найдено
Отель 196 комнат в Трат, Таиланд
Отель 196 комнат
Трат, Таиланд
Комнаты 196
4 star hotel for sale, size 196 rooms, next to white sand beach on Koh Chang, Trat province.…
€42,89 млн
в месяц
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